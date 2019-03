Meteo Roma 14 marzo. Il sole spazza via il maltempo: cielo sereno fino a sera

Meteo Roma 14 marzo. Settimana instabile, dopo il vento e la pioggia di mercoledì in arrivo una nuova ondata di bel tempo. Giornata soleggiata, rischio nuvole a partire dalla sera.

A spazzare via le piogge attese per la giornata di mercoledì ci penserà un timido sole, che farà registrare minime in aumento fino ai 5 gradi. Massime attese invece intorno ai 15 gradi nel pomeriggio, quando, alternate e schiarite, le prime velature si affacceranno su Roma. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Giovedì il sole sorgerà alle 3.23 e tramonterà alle 18.15.

Previsioni per venerdì 15. Giornata con maggiore presenza di nuvole, con leggere schiarite a partire dal primo pomeriggio. Minime di 4 gradi, massime che toccheranno i 16.