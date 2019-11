Meteo Roma 14 novembre. Domani pioggia debole ma si prepara una nuova bufera

Meteo Roma 14 novembre. Domani pioggia debole ma è solo un'intervallo tra una giornata pessima e l'altra, visto che venerdì torneranno i temporali intensi.

Nel dettaglio, mattinata con pioggia debole e intermittente, qualche schiarita a pranzo e nel primo pomeriggio per poi chiudere la giornata con nuova pioggia debole. Minima 10 gradi, massima 16. Il sole sorge alle 6,58 e tramonta alle 16,50.

Previsioni per venerdì 15. Al mattino pioggia debole, temporali intensi in serata. Minima in rialzo.