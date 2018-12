Meteo Roma, 15 dicembre e weekend. La tramontana porta sole e gelo

Meteo Roma, 15 dicembre e weekend: fine settimana sereno con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Nella serata di domenica qualche nube porterà a deboli piogge. Il ritorno della tramontana farà scendere in picchiata le temperature, con le minima intorno allo 0.

L'arrivo del vento da nord farà diminuire anche il tasso di umidità che si assesterà intorno al 70%.

La temperatura minima sarà intorno ai 3 gradi e la massima di 10 gradi. Il sole sabato sorgerà alle 7:30 e tramonterà alle 16:39.

Tendenza per lunedì 17. Deboli piogge in mattinata e leggero miglioramento in serata. In aumento l'intensità della tramontana.