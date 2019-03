Meteo Roma 15 marzo. Cielo pazzo: sole, poi nubi in serata. Weekend instabile

Meteo Roma 15 marzo. Il cielo pazzo di marzo continua ad alternare sole e nuvole, schiarite verso metà giornata, pochi ancora coperto in serata.

Sarà un giovedì comunque all'insegna del bel tempo, nel corso del quale non sono previste piogge e il vento da Nord-Nordest si registra in diminuzione. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 4°C. Giovedì il sole sorgerà alle 6:21, per tramontare alle 18:16.

Previsioni per il weekend. Fine settimana con cielo instabile, con nuvole e schiarite, ma non è attesa pioggia. Temperatura in lieve aumento, specie nella giornata di domenica.