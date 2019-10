Meteo Roma 15 ottobre. Capricci del cielo: sole, nuvole e temporali in serata

Meteo Roma, 15 ottobre. Poco nuvoloso al mattino, poi arriva un po' di sole ma la giornata si concluderà con una sferzata di pioggia e possibili temporali.

Nella giornata del capriccio meteo, la temperatura minima sarà di 15 gradi, la massima arriverà a 25. Il sole sorge alle 7,22 e tramonta alle 18,29. Mancano 12 giorni al cambio dell'ora.

Previsioni per mercoledì 16 ottobre. Sereno o poco nuvoloso al mattino, in serata bubi sparse con ampie schiarite. Minima 16, massima 23. E' in arrivo una flessione delle temperature.