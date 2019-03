Meteo Roma weekend. Nuvole sabato, sole domenica: termometro a 18 gradi

Meteo Roma 16-18 marzo. Fine settimana instabile, degno del più “pazzo” mese dell'anno. Sabato nubi sparse si alterneranno ad un pallido sole per l'intera giornata. La minima sarà di 7 gradi e la massima di 15.

Stessa musica per domenica 17: il cielo continuerà ad essere coperto al mattino ma nel pomeriggio sono attese schiarite. Per domenica è inoltre previsto un aumento del tasso di umidità, con picchi sopra il 90%, ed un aumento delle temperature, minima a 10 gradi e massima a 18.

Nonostante la continua presenza di nuvole sulla Capitale, per tutto il weekend non sono previste piogge.

Netto miglioramento per la giornata di lunedì 18. Tornerà finalmente il sole pieno in città, ma solo per poche ore. In serata infatti arriverà su Roma una nuova perturbazione che porterà precipitazioni già nella notte tra lunedì e martedì.

Il sole sabato sorgerà alle ore 6:19 e tramonterà alle 18:17.