Meteo Roma 16 gennaio: una giornata di transizione verso il maltempo

Meteo Roma, 16 gennaio: cielo sereno per quasi tutta la giornata con la classica girandola del vento che prelude al cambiamento.

I venti deboli sarano orientati al mattino da est per poi cambiare quadrante e disporsi da sud e in serata da sud-est, in coincidenza con l'arrivio della pioggia, anche se inizialmente debole. Le temperature oscillerano tra i 6 gradi della minima e i 13 della massima. Il sole sorge alle 7,34 e tramonta alle 17,05.

Tendenza per giovedì 17: coperto con pioggia. Lieve rialzo termico.