Meteo Roma 16 ottobre: nubi sparse e schiarite. Mercoledì sole al mattino

Meteo Roma 16 ottobre. Nuvole sparse e schiarire si alterneranno per tutta la giornata. E' un piccolo cedimento dell'ottobrata romana che proseguirà per tutta la settimana anche se con un abbassamento delle temperature massime e minime a partire da venerdì.

Martedì la temperatura sarà compresa tra i 15 e i 24 gradi e il sole sorgerà alle 7,23 per tramontare alle 18,27.

La tendenza per mercoledì: mattinata con nubi sparse e schiarite che nel pomeriggio potrebbero “chiudersi” per far spazio a possibili piovaschi.