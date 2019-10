Meteo Roma 16 ottobre. Riparte la battaglia tra sole e nuvole. Domani nubi sparse con ampie schiarite per tutta la giornata e cielo che tornerà sereno solo dopo il tramonto.

La minima sarà di 15 gradi e la massima di 24. Il sole sorge alle 7,23 e tramonta alle 18,28.

Previsioni per giovedì 17 ottobre. Sereno o poco nuvoloso, termometro in discesa al mattino per i venti da nord.