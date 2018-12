Meteo Roma, 18 dicembre. La tramontana pulisce il cielo ma gela

Meteo Roma, 18 dicembre: la forte tramontana gelerà Roma ma, allo stesso tempo, pulirà il cielo rendendolo completamente privo di nubi per l'intera giornata. Nonostante il vento da nord, torna a salire l'umidità con picchi oltre l'85%.

La temperatura minima sarà di 3 gradi e la massima di 11. Il sole martedì sorgerà alle 7:32 e tramonterà alle 16:40.

Tendenza per mercoledì 19. Cambierà il vento sulla capitale, non più da nord ma da est/sudest, portando nubi in mattinata e piogge in serata.