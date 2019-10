Meteo Roma 19-20 ottobre. Sole e nuvole in alternanza ma non piove

Meteo Roma week end 19-20 ottobre. Sabato sereno o poco nuvolo sl mattino, con lieve aumento della nuvolosità dopo pranzo. Schiarite in serata.

La minima si attesta a 13 gradi, 23 invece la massima. Il sole sorge alle 7,26 e tramonta alle 18,23.

Domenica 20 ottobre, nuvoloso al mattino poi il cielo si aprirà a metà giornata. Minima 16, massima 25. E' l'ultimo fine settimana dell'anno con l'ora solare. Dal prossimo entra in vigore l'ora legale.

Tendenza per lunedì 21 ottobre. Sereno o poco nuvoloso. Massima in risalita per effetto dei venti da sud.