Meteo Roma, 19 dicembre: giornata caratterizzata da un cielo velato con nubi sparsi fino al tardo pomeriggio. In tarda serata, un consistenze aumento delle nuvole porterà a deboli piogge. I venti da sud/sudest tenderanno a diminuire il tasso di umidità molto.

La temperatura minima sarà di 2 gradi e la massima di 12. Il sole mercoledì sorgerà alle 7:33 e tramonterà alle 16:41.

Tendenza per giovedì 20. Cielo coperto con possibili piogge in mattinata. Temperature in leggero aumento.