Meteo Roma 19 febbraio. Nubi sparse e freddo congelano l'anticipo di Primavera

Meteo Roma martedì 19 febbraio. Dopo un weekend all'insegna di sole e temperature miti, ecco il ritorno di nuvole e un calo delle temperature. L'arrivo, anticipato, di Primavera dovrà attendere.

a giornata di martedì si caratterizzerà infatti per nubi sparse al mattino, con cielo coperto al mattino. Solo verso metà giornata assisteremo ad un timido sole e a temperature più in linea con il weekend, con massime intorno ai 12 gradi attese per le 16. Attesi deboli venti provenienti da nord-ovest, con raffiche fino a 7 km/h. Schiarite e cielo sereno in serata.

Tendenza per mercoledì 20 febbraio. Giornata con minore nuvolosità. Minima 3 gradi e massima 14.