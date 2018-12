Meteo Roma, 20 dicembre. Piogge al mattino, minime e massime in risalita

Meteo Roma, 20 dicembre: giornata nuvolosa quella di giovedì con deboli piogge al mattino e graduale attenuazione delle nubi in giornata. Cieli parzialmente coperti in serata. I venti da sud/sudest faranno salire sia il termometro che il tasso di umidità, che tornerà oltre l'85%.

La temperatura minima sarà di 7 gradi e la massima di 14. Il sole giovedì sorgerà alle 7:33 e tramonterà alle 16:41.

Tendenza per venerdì 21. Giornata serena ed umida. Nuvole in arrivo in serata con possibilità di precipitazioni nella notte.