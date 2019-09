Meteo Roma 20 settembre. Il penultimo giorno dell'estate astronomica è segnato dal sole nelle prime ore del mattino e da un aumento innocuo della nuvolosità nel resto della giornata alternato da ampie schiarite.

La temperatura minima è in leggero calo s sfiorerà i 17 gradi, la massima a 28. Il sole sorge alle 6,55 e tramonta alle 19,12.

Previsioni per sabato 21 settembre. Cielo limpido com qualche velatura a metà giornata. Minima ancora in lieve flessione a 16 gradi e massima a 27.