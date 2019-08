Meteo Roma 22 agosto. Torna il caldo infernale: termometro reale a 36 gradi

Meteo Roma 22 agosto. Giornata quella di martedì caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi. Torna incubo afa in città: temperatura minima a 22 gradi e massima a 34, ma il termometro reale sarà oltre i 36 già da metà mattinata.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

Il mare di Roma sarà poco mosso da nord a sud con la temperatura dell'acqua intorno ai 26 gradi. Sull'isola di Ponza bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, minima a 24 e massima a 29. anche a Ponza allerta afa: temperatura percepita a 36 gradi.

Previsioni per venerdì 23 agosto. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera. In tarda mattinata possibilità di pioggia. Minima a 23 gradi, massima a 31.