Meteo Roma 22 febbraio. Ancora clima primaverile, poi il ritorno del freddo

Meteo Roma 22 febbraio. Prosegue fino a venerdì l'ondata di bel tempo sulla Capitale, con un clima primaverile garantito da temperature stabili. Ma attenzione al ritorno del freddo.

Cielo sereno al mattino, con le poche nuvole che ci accompagneranno da metà da giornata fino a sera. Temperature ancora stabili, che regalano un breve anticipo di primavera. Minime nella notte intorno ai 4 gradi, massime il pomeriggio a quota 14. Attesi venti da nord, con qualche raffica specialmente in serata. Venerdì il sorgerà alle 6:58 e tramonterà alle 17:49.

Tendenza per il weekend. Temperature in forte calo per sabato, con massime che arriveranno ad 8 gradi. Stessa tendenza per domenica, con minime che sfioreranno lo 0.