Meteo Roma 22 novembre. Quasi come un monsone, cielo nuvoloso con pioggia

Meteo Roma 22 novembre. Più che un autunno romani sembra di vivere una lunga stagione dei monsoni. Pioggia e sole si alternano con improvvise precipitazione. E si andrà avanti con questo trend ancora per qualche giorno.

Nel dettaglio, domani cielo coperto con pioggia intermittente dal mattino sino alla sera, quando il cielo si aprirà. Minima 12 gradi, massima 17. Il sole sorge alle 7,07 e tramonta alle 16,44.

Previsioni per sabato 23. La giornata sarà divisa in due: sole e qualche nuvola al mattino, nella seconda parte coperto con pioggia e temporali nella notte con oltre 25 mm di pioggia concentrata in poche ore.