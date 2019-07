Meteo Roma 23 luglio. Afa e caldo, caldo e afa: scatta la settimana infernale

Meteo Roma 23 luglio. Afa e caldo ci accompagneranno per tutta la settimana. Martedì cielo sereno con qualche velatura, minima 24, massima 36 ma a causa dell'umidità la temperatura percepita sarà di 35 e 38 gradi.

Il mare di Roma. Quasi calmo da Tarquinia a Terracina, calmo nelle parte restante sud del litorale. L'acqua è intorno ai 26 gradi. Su Ponza cielo sereno, mare poco mosso. Venti da sud a 4 nodi. L'acqua supera il 26 gradi.

Previsione per mercoledì 24. Cielo sereno, la minima è in salita di un grado e partirà da +25 per arrivare a + 36. La percepita sarà di +34 e +36 gradi.