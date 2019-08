Meteo Roma 24 agosto e weekend. Tripletta infernale: caldo, afa e pioggia

Meteo Roma 24 agosto e weekend. Nell fine settimana dell'inizio del Campionato di Seria A, sulla Capitale c'è già una tripletta: caldo, afa e pioggia.

Sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura minima sarà a 23 gradi, la massima a 32 ma la percepita, causa afa, sarà di oltre 37.

Domenica stesso scenario: poche nubi al mattino, in aumento nel pomeriggio e deboli piogge in serata. L'afa però farà ancora peggio: minima 22, massima 32 e temperatura reale sopra i 38.

Il mare di Roma sarà, da nord a sud e per tutto il fine settimana, poco mosso con una temperatura dell'acqua tra i 26 e i 27 gradi. Sull'isola di Ponza due giorni di cieli poco nuvolosi, minima a 25 e massima a 27.

Previsioni per lunedì 26 agosto. Sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio, rasserena in serata. Minima a 22, massima a 32. Ancora afa.