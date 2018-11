Meteo Roma 24 novembre e week end. Arrivano tre giorni di pioggia

Meteo Roma 24 novembre e week end. Ci attendono tre giorni di pioggia consecutivi che potranno diventare 4 o 5 se la tendenza per i primi giorni della settimana verrà confermata.

Con la media di tre perturbazioni a settimana il sole sembra diventato una pausa tra una poggia e un temporale. Nel dettaglio: sabato si parte al mattino con una pioggerella che si prenderà una pausa intorno all'ora di pranzo ma quanto basta per riprendere vigore in serata. Scenario più o meno identico per domenica.

Le temperature massime sono in flessione e comunque comprese trai 12 e i 15 gradi. Sabato il sole sorge alle 7,10 e tramonta alle 16,42.

Tendenza per lunedì 26: nubi sparse con pioggia e schiarite. In serata ancora pioggia.