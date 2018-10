Meteo Roma 24 ottobre, brividi di freddo poi torna il sole. Ma per poco

Meteo Roma 24 ottobre: primi brividi di freddo al mattino con il termometro che si attesterà intorno ai 9 gradi.

Poi la lenta risalita dell’ora di pranzo con un ritorno oltre la media stagionale dei 25 gradi, sostenuta da sole e assenza di nuvole. Attenzione, quello di domai sarà solo una punta di freddo perché con la complicità dei venti che si disporranno da sud, la tendenza dei prossimi giorni è ad un rialzo termico. E’ il sù e giù dell’autunno che apre la strada alle prime malattie dell’apparato respiratorio.

Il sole sorge alle 7,33 e tramonta alle 18,15.

Tendenza per il giorno giovedì 25

Sole e poi ancora sole con l’atteso rialzo della minima e il livellamento della massima percepita intorno ai 22 gradi. Le previsioni per il week end non sono delle migliori. Salvo rivoluzioni in alta quota, sabato e domenica si prevedono piogge e temporali, anche di forte intensità.