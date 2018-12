Meteo Roma, 25 e 26 dicembre: Natale e Santo Stefano caratterizzati da bel tempo con sole splendente per entrambe le giornate. Il ritorno dei venti da nord farà scendere le temperature sia massime che minime, specialmente il 26, e calare il tasso di umidità, intorno al 70%.

La temperatura minima sarà di 4 gradi e la massima di 13. Il sole martedì sorgerà alle 7:36 e tramonterà alle 16:44.

Tendenza per giovedì 27. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Aumento delle nubi in serata.