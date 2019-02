Meteo Roma 28 febbraio. Sole pieno e minime in calo: venerdì tornano le nuvole

Meteo Roma 28 febbraio. Un cielo privo di nuvole e con un sole pieno saluterà l'ultimo giorno del mese, che tra gelo e anticipo di primavera cede il passo a un marzo che si apre all'insegna del bel tempo.

La mattinata inizia libera da nuvole ma con temperature basse, con minime di 5 gradi alle 7. Temperature decisamente più miti al pomeriggio, quando, dalle 13 alle 16, il termometro toccherà i 15 gradi. Giovedì il sole sorgerà alle 6:50 e tramonterà alle 17:55.

Previsioni per venerdì 1 marzo. Minime in rialzo fino a 7 gradi, massime intorno ai 15. Giornata che si preannuncia più nuvolosa, specialmente in serata.