Meteo Roma 28 maggio. Nuvole e pioggia, prosegue ancora la falsa primavera

Meteo Roma 28 maggio: pioggia, acquazzoni e temporali. Prosegue ininterrotto il trend del brutto tempo anche per la giornata di martedì anche se all'orizzonte si vede il primo cenno di cambiamento.

I modelli matematici prevedono per il fine settimana il primo forte segnale di cambiamento con la fine della pioggia e un brusco innalzamento delle temperature con la massima che dovrebbe arrivare a 26 gradi già nella giornata di sabato. Attenzione, si tratta di tendenze che devono essere confermate e prima di mercoledì non si potrà parlare di previsioni. Intanto consoliamoci col fatto che il vento da sud mantiene per domani la minima a 15 e la massima a 21. In serata schiarite.

Previsioni per mercoledì 29 maggio.

Nubi sparse e schiarite al mattino, in serata qualche goccia di pioggia. Minima 15 gradi, massima 20.