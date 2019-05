Meteo Roma 29 maggio. Nubi al mattino poi pioggia, ma il maltempo è ai saluti

Meteo Roma 29 magggio: nubi e ancora deboli piogge, il maltempo persiste ma la, vera, primavera è alle porte.



Ancora nuvole e possibili piogge nel pomeriggio di mercoledì, ma il peggio sembra essere alle spalle. Temperature stabili in attesa del rialzo atteso per il weekend, minime intorno ai 12 gradi e massima di 20. Il sole sorgerà alle 5:28 per tramontare alle 20:35.

Previsioni per giovedì 30 maggio. Cieli poco nuvolosi con schiarite in serata, parziale miglioramento che apre ad un venerdì finalmente di sole.