Meteo Roma 3 gennaio. Il sole si prende una pausa: cielo grigio e umidità

Meteo Roma 3 gennaio. Dopo una settimana fatta da assoluto protagonista, il sole si prende una giornata di pausa e lascerà spazio alle nuvole ed ad un cielo prevalentemente grigio. Attenzione all'umidità che falserà la reale percezione della temperatura.

Nel dettaglio venerdì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio. La temperatura minima sarà di 3 gradi e la massima di 14. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Il sole sorgerà alle 7:37 e tramonterà alle 16:50.

Previsioni per sabato 4 gennaio. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. In risalita la minima, che toccherà quota 6 gradi.