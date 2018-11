Meteo Roma 3 novembre e week end. Una tregua poi ancora pioggia

Meteo Roma 3 novembre. È la battaglia trai raggi di sole e le nuvole che si prepara per sabato 3 novembre. IL cielo sarà coperto con qualche sprazzo di sole ma la pioggia – anche se lieve – incombe soprattutto sino all'ora di pranzo. Nel pomeriggio lo scenario si dovrebbe invertire con una piccola rivincita del sole.

E chi ne risente sarà la temperatura praticamente “compressa” tra 16 e 17 gradi. Il sole sorgerà alle 6,45 e tramonterà alle 17,01.

Previsioni per domenica. Nubi irregolari con rovesci per tutta la mattinata e lieve miglioramento nel pomeriggio. In serata la possibilità di pioggia è elevata.

Tendenza per lunedì e martedì. Il primo giorno della settimana sarà ancora bagnato mentre martedì la situazione migliora con il ritorno del sole. A rimetterci è la temperatura minima che scenderà a 13 gradi.