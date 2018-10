Meteo Roma mercoledì 3. Cielo prevalentemente coperto con il sole che nella seconda parte della giornata cercare di affacciarsi. Temperatura minima 15 gradi, massima 25. Venti orientati da nord.

Tendenza per giovedì 4 ottobre: nuvole sparse con ampie schiarite al mattino e sereno o poco nuvoloso nella seconda parte della giornata. Temperature in modesto rialzo. Si confermano le previsioni di pioggia per il week end con un brusco calo delle temperature.