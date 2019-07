Meteo Roma 30 luglio. Estate perfetta: minima 20, massima 31 e cielo sereno

Meteo Roma 30 luglio: è l'estate perfetta: minima 20, massima 31 e cielo sereno.

Il vento dal nord al mattino garantisce il cielo sereno per tutta a giornata con un lieve aumento delle nuvole a metà mattinata per via del cambio di quadrante che orienterà il vento da ovest-sud ovest. Minima 20 gradi, massima 31 gradi ma con una percezione di calore pari a 35 gradi.

Il mare di Roma. Mare poco mosso sul litorale nord e sull'estremo sud della regione. Da Civitavecchia a San Felice Circeo il mare sarà mosso. La temperatura dell'acqua supera i 27 gradi e mezzo.

Sull'isola di Ponza. Cielo sereno e mare mosso con venti da ovest a 4 nodi.

Previsione per mercoledì 31 luglio. Cielo sereno, minima 20 massima 31.