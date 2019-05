Meteo Roma 30 maggio. Poche nuvole al mattino ma incombe sempre l'acquazzone

Meteo Roma 30 maggio. Prima o poi smetterà di piovere. E sarà “poi” perché il 30 maggio sarà l'ultimo giorno del mese bagnato. Due giorni di tregua e il maltempo si affaccerà anche a giugno, anche se più moderato.

Nel dettaglio la giornata di domani vedrà il cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino con addensamenti compatti nelle ore centrali associati a deboli piogge. La minima si ferma a 12 gradi mentre la massima sarà compressa a 21 per via della mancanza dell'irradiazione solare diretta.

Previsioni per il 31 maggio. Preludio di primavera avanzata. Sereno o poco nuvolo con la minima a 13 e la massima che “scatta” a 24 gradi.