Meteo Roma 30 ottobre. Pioggia lieve al mattino, poi schiarite all'ora di pranzo e nuova pioggia in serata.

E' la fotografia un un giorno capriccioso e instabile a causa dei venti che lottano con la coda della perturbazione in discesa dal nord Italia Domani la minima sarà 15 gradi e la massima 19. Il sole sorge alle 6,39 e tramonta alle 17,07.

Previsioni per giovedì 31 ottobre. Cielo in prevalenza poco nuvoloso co addensamenti nelle ore centrali quando saranno possibili lievi piogge.