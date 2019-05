Meteo Roma 31 maggio. Poche nuvole e temperature in salita, ma è un bluff

Meteo Roma 31 maggio. Ultimo giorno di un mese pazzo con nuvole e schiarite, piccola impennata della temperature con picco di 23 gradi. Ma è un meteo-bluff.

Venerdì ancora instabile, con cielo sereno al mattino e un peggioramento atteso per il pomeriggio. Nelle ore centrali attese infatti anche deboli piogge. Minime di 12 gradi, massime in salita fino alle 23. Un leggero miglioramente destinato a però a non durare, con il primo weekend di giugno che regalerà pochissimo sole. Il sole sorgerà alle 5:37 e tramonterà alle 20:37.

Previsioni weekend. Sabato all’insegna di un cielo più sereno, con qualche nuvola solo in serata: massima fino ai 26 gradi, minime che non decollano e restano intorno agli 11. Trend che si conferma anche per domenica, con lieve rialzo per le temperature minime.