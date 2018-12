Meteo Roma, 6 dicembre: un cielo grigio e cosparso di nuvole caratterizzerà la giornata. Previste deboli piogge nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Nubi sparse in serata.

La temperatura minima sarà di 10 gradi e la massima di 15. Il sole giovedì sorgerà alle 7:23 e tramonterà alle 16:38.

Tendenza per venerdì 7. Giornata con cieli poco nuvolosi ma con nubi in rapido aumento dal pomeriggio che porteranno piogge in serata. Temperature in diminuzione.