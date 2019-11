Meteo Roma 6 novembre. Il maltempo non dà tregua: pioggia, vento e freddo

Meteo Roma 6 novembre. Il maltempo non dà tregua ai romani: se la mattina sarà all'insegna del cielo grigio, dall'ora di pranzo ombrelli aperti fino a sera per l'arrivo della tripletta pioggia, vento e freddo, con le temperatura che scenderanno di 4 gradi rispetto ai giorni precedenti.

Nel dettaglio cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, dal primo pomeriggio deboli piogge fino a serata. Minima 12 gradi, massima 18. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 16:59.

Previsioni per giovedì 7 novembre. Torna il sole per tutta la giornata ma scendono ancora le temperature, in particolare la minima che si fermerà a 9 gradi.