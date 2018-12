Meteo Roma, 7 dicembre: cieli prevalentemente poco nuvolosi, con nubi in aumento nel pomeriggio che porteranno a deboli piogge in serata. Il ritorno del vento freddo da nord farà diminuire le temperature.

La temperatura minima sarà di 6 gradi e la massima di 14. Il sole venerdì sorgerà alle 7:24 e tramonterà alle 16:38.

Tendenza per sabato 8. Cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata. In aumento l'intensità del vento.