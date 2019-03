Meteo Roma 7 marzo. Vento forte in arrivo: sole al mattino e nubi in serata

Meteo Roma 7 marzo. Giovedì il ritorno del vento forte, che al mattino terranno parzialmente lontane le nubi. Nuvolosità invece in aumento in serata, con cielo coperto e raffiche in calo.

Il forte vento in arrivo, atteso già dalle prime ore della mattina, porterà via solo in parte le nuvole, che, alternate a schiarite, caratterizzeranno tutta la giornata di giovedì. Attese raffiche provenienti da sud, con una velocità media di 20 km/g. In leggero aumento le temperature minime, 6 gradi, stabili invece le massime intorno ai 18. Giovedì il sole sorgerà alle 6:36 e tramonterà alle 18:07.

Tendenza per venerdì 8 marzo. Festa della donna all'insegna delle nuvole, con possibili lievi pioggiaea partire da metà giornata. Minime in aumento fino a 11 gradi, massime di 16.