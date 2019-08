Meteo Roma 8 agosto. Ondata di caldo devastante: termometro reale a 42 gradi

Meteo Roma 8 agosto. Giornata quella di giovedì caratterizzata da nuvole e, soprattutto, dall'afa: nonostante la minima sarà di 24 gradi e la massima di 33, il nostro corpo ne percepirà 42 a ora di pranzo a causa della devastante ondata di caldo. Bambini ed anziani a riparo.

Il mare di Roma sarà mosso da nord a sud. La temperatura dell'acqua sarà ovunque poco sopra ai 26 gradi, tranne al Circeo dove non supererà i 25. Sull'isola di Ponza cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, minima a 26 gradi e massima a 27.

Previsioni per venerdì 9 agosto. Sole splendente con temperature di 23 gradi al mattino e 34 nel primo pomeriggio. Continua l'allerta afa: temperatura reale a 38 gradi.