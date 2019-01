Meteo Roma: il 31 coperto al mattino e pioggia in serata. L'aria si scalda

Meteo Roma: il 31 gennaio sarà il giorno della beffa. Al mattino coperto e freddo con la minima a 2 gradi, dal pomeriggio dominerò la pioggia con la massima a 10 gradi che resterà alta anche in serata.

E' il passaggio veloce della perturbazione che cambia il quadrante dei venti, prima orientati da nord e poi da sud-est, a modificare lo scenario meteorologico che rimarrà identico per almeno 4-5 giorni. Il sole sorge alle 7,23 e tramonta alle 17,23.

Tendenza per venerdì 1 febbraio: cielo coperto con pioggia, possibili aperture allora di pranzo e pioggia insistente in serata. Temperature in rialzo comprese tra 11 e 15 gradi.