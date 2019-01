Meteo Roma, martedì 29 la pioggia concede una tregua in una giornata dominata dal sole, anche se farà fatica a trovare spazio nelle nubi alte.

Il termometro è impietoso e da “pieno gennaio”: minima a 5 gradi al mattino e poi risalita a 11 gradi all'ora di pranzo, per poi precipitare di nuovo a 4. Il sole sorge alle 7,25 e tramonta alle 17,21.

Tendenza per mercoledì 30: cielo coperto e pioggia per tutta la giornata col termometro in caduta libera. 3 gradi al mattino e 4 alla sera.