Meteo Roma sabato 19 e week end. Inseguiti dalla pioggia per 3 giorni

Meteo sabato 19 gennaio. Al mattino cielo nuvoloso con qualche frattura dalla quale potranno uscire raggi di sole. Dal pomeriggio pioggia intermittente a tratti debole.

Le temperature sono comprese tra i 5 e gli 11 gradi. Sabato il sole sorge alle 7,32 e tramonta alle 17,08.

Tendenza per domenica e lunedì. Mattinata di schiarite poi torna la pioggia, temperature in lieve rialzo grazie ai venti da sud nella prima parte della giornata. Lunedì piogge per tutto il giorno con le massima in diminuzione per via del vento orientato da nord.

(Marcello Taglialegne)