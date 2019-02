Meteo Roma, sabato e domenica di sole. Sbalzo termico tra mattino e pomeriggio

Meteo Roma, sabato 16 e domenica 17 febbraio saranno due giornate di sole pieno. A caratterizzare le giornate sarà la totale assenza di vento e lo sbalzo termico, con differenze anche di 13 gradi tra le prime ore del mattino e il pomeriggio.

Sabato 16 bel tempo ma l'alto tasso di umidità delle prime ore del mattino farà crollare il termometro fino ai 2 gradi, per poi risalire verso le 16 intorno ai 15 gradi. Il sole sorgerà alle 7:03 e tramonterà alle 17:44.

Sole pieno anche per la giornata di domenica 17 con le temperature massime in leggero calo. Infatti nelle ore più calde il termometro non supererà i 14 gradi mentre nelle più fredde, sempre nelle prime ore del mattino, la temperatura sarà di 3 gradi. In tarda serata il possibile arrivo di qualche nuvola.

Tendenza per lunedì 18 febbraio. Giornata nuvolosa ma senza rischio di pioggia. Minima 5 gradi e massima 13.