Meteo Roma week end 1 dicembre: tramontana spazza nuvole, domenica grigia

Meteo Roma week end 1 dicembre: la tramontana spazza le nuvole, domenica grigia. E' una due giorni in altalena con un sabato “strepitoso” mentre il giorno dopo si ripiomba nel grigiore.

Sabato 30 novembre. Crolla la temperatura minima per effetto del vento di tramontana che spazza il cielo allontanando la leggera foschia del mattino. A metà giornata sole splendente con 17 gradi.

Domenica 1 dicembre. Nubi sparse con ampie schiarite e intensificazione della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Minima 8, massima 16 gradi.

Tendenza per lunedì 2 dicembre. Coperto con pioggia debole e temperature in risaliti per lo scirocco. Minima 14, massima 17.