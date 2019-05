Meteo Roma week end. Sabato di sole e nuvole ma domenica torna la pioggia

Meteo Roma 25 maggio e week end. Rassegniamoci ai capricci: da sabato mattina il cielo di Roma comincerà a tendere al color nuvola.

Bianco prima e grigio in serata con il ritorno della pioggia in forma lieve. Ci possiamo consolare col fatto che rispetto ai fine settimana precedenti, la temperatura sarà quasi in linea con le medie stagionali, com la minima a 13 gradi e la massima a a23. Merito dei venti da sud.

Previsione per domenica. Coperto con piogge deboli, minima 14 massima 18 gradi.

Tendenza per lunedì 27. Instabile al mattino con pioggia e coperto per tutta la giornata con pioggia debole.