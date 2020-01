Meteo Roma weekend Epifania. Sabato grigio, domenica e lunedì sole e freddo

Meteo weekend Epifania. Primo fine settimana lungo del nuovo anno all'insegna del vento freddo: sabato cielo grigio e temperature ancora “accettabili”; domenica si alza la tramontana, spazza via le nuvole ma porta il gelo; e la befana arriverà con il sole ma congelata dal vento da nord.

Nel dettaglio sabato 4 gennaio nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Temperatura minima a 5 gradi, massima a 14.

Domenica 5 aumenta l'intensità della tramontana che spazzerà via le nuove lasciando un cielo limpido ma allo stesso tempo farà abbassare le temperature: minima 3 gradi, massima 13.

Lunedì 6 ancora con il vento da nord come protagonista assoluto. Niente nuvole, salvo qualche piccolo addensamento innocuo di nubi in serata, e termometro ancora in ribasso: 1 grado al mattino, 10 nel primo pomeriggio.

Previsioni per martedì 7 gennaio. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata. Minima sottozero.