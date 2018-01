Metro A e B: parte il “restyling”. 425 milioni per manutenzione e nuovi treni

Arrivano 425 milioni per le metro A e B di Roma: il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti concede un maxi finanziamento al Comune di Roma per migliorare il servizio di trasporto pubblico sotterraneo.

"Un vero e proprio restyling delle metropolitane di Roma. Con queste risorse avremo nuovi treni a servizio dei cittadini, diminuendo quindi i tempi di attesa alle banchine e dando nuova linfa al trasporto pubblico locale", ha commentato il sindaco Virginia Raggi, che già pensa a portare la città ai livelli delle altre capitali europee grazie all”iniezione di liquidità” offerta dal governo.

"Da mesi questo Assessorato ha intrapreso un serio lavoro basato su un'attenta programmazione, una stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pensata unicamente a favore della città – ha dichiarato l'assessore alla Città in Movimento Linda Meleo - Un'attività che ha messo assieme una squadra di tecnici che ha lavorato e stilato una lista dei progetti più urgenti. Con questo pacchetto abbiamo messo nero su bianco una vera operazione di rinnovamento. Nel piano sono previste anche le manutenzioni straordinarie rotabili, il rinnovo dell'armamento nella tratta Anagnina-Ottaviano e per il rinnovo del sistema di controllo traffico, comprensivo di un nuovo impianto per informazioni al pubblico", conclude Meleo.