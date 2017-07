Metro A chiude per lavori. Da agosto stop a tratta Termini- Arco di Travertino

La Metro A chiude per lavori, da agosto stop alla tratta da Termini ad Arco di Travertino.

Proseguono senza sosta i lavori per il completamento della stazione di San Giovanni, che riguarderanno, dal 31 luglio al 3 settembre, lo snodo di interscambio con la linea C. Sarà quindi interrotta per l'intero mese di agosto la tratta tra Termini e Arco di Travertino, soppiantata in pare dalla linea bus di navette MA4. Il servizio garantirà lo stesso percorso della Metro A, con fermate intermedie nei pressi delle stazioni chiuse. Invariato invece il servizio della metro A sulle tratte Termini-Battistini e viceversa e Arco di Travertino-Anagnina e viceversa. L'interruzione estiva non comprometterà inoltre gli orari canonici, con metro, e relativa navetta, attivi dalle 5.30 alle 23.30 (il venerdì e il sabato sera ultime corse all'1.30). Nelle ore notturne l'intero percorso della linea A è servito dalla linea bus notturna N1.