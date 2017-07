Metro A interrotta ad agosto: i lavori della linea C spezzano la città in due

Chiuso il tratto metro tra Termini e Arco di Travertino. I lavori sulla linea C della Metropolitana tagliano Roma in due e lasciano parte della città senza collegamenti sotterranei per tutto agosto.

“Un sacrificio necessario” secondo l'assessore alla Mobilità Linda Meleo, che forse i romani che rimangono nella Capitale per il mese più caldo dell'anno leggeranno in termini più duri. La linea metropolitana A, quella di maggior percorrenza della città, infatti, sarà tagliata in due. Verranno garantite le corse da Termini a Battistini e tra Arco di Travertino ed Anagnina, con un buco centrale di ben 9 fermate. Autobus sostitutivi collegheranno la città nel pezzo di metropolitana mancante, ma chi vive a Roma sa che i rallentamenti saranno notevoli e spostarsi per la città diventerà un vero incubo. La metro C, mostro leggendario sconosciuto a tutti coloro che non abitino tra Lodi e Monte Compatri-Pantano, per ora non interseca le altre due linee metropolitane della città, che peraltro si incontrano soltanto a Termini, senza possibilità di altri interscambi. Per accelerare i lavori ed aprire finalmente la stazione verde di San Giovanni, Atac ha annunciato l'interruzione del servizio tra Termini e Arco di Travertino a partire dal 31 luglio fino al 3 settembre.

"L'interruzione estiva della linea A della metropolitana – si legge nella nota - è indispensabile per consentire le lavorazioni finali che precedono l'apertura della stazione San Giovanni della metro C. In particolare, le attività che si svolgeranno prevedono lo smontaggio dei ponti metallici sotterranei che hanno permesso di realizzare la galleria di sotto-attraversamento della linea A della metropolitana da parte della galleria di metro C. Per consentire lo svolgimento di tale attività in totale sicurezza e i successivi collaudi è quindi necessario interrompere la circolazione dei treni della metro A nella tratta interessata".