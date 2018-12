Metro A ko: vie dello shopping isolate. Commercianti sul piede di guerra

L'ira dei commercianti romani contro il sindaco Raggi: shopping natalizio compromesso, soprattutto a causa della chiusura di 3 fermate della metro, tutte in posizione centralissima, e dalla protrazione, fino alle 19, della Ztl feriale.

Per questo Renato Borghi (Confcommercio Roma), Valter Giammaria (Confesercenti Roma) e Michelangelo Melchionno (Cna Roma) hanno scritto una lettera al sindaco M5S, criticandolo per le sue scelte: "Mancano pochi giorni a Natale e il tradizionale shopping legato alla festività nel Centro Storico rischia di essere fortemente compromesso dalla inaccessibilità forzata delle ultime settimane".

Di qui le richieste dei commercianti: "Chiediamo di rivedere subito il Piano Trasporti previsto per le festività annullando la protrazione alle 19 della Ztl nei giorni feriali, incluso il sabato, e consentendo l'accesso a tutti i veicoli senza limitazione nelle domeniche precedenti il Natale e per l'Epifania, laddove non fosse ripristinata la normale circolazione".