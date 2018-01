Metro B, donna investita da un treno. Ferma la tratta Eur Magliana-Laurentina

Incidente choc all'altezza della stazione della Metro B Eur Fermi, dove una donna è caduta sui binari ed è stata travolta da un vagone. È in gravi condizioni al San Camillo.

La donna era in stato cosciente quando è stata portata in salvo dai Vigili del Fuoco, ma sono ancora da accertare i motivi che hanno portato alla caduta. Secondo le prime informazioni la donna, trasportata al San Camillo, sarebbe gravemente ferita e avrebbe subito nell'impatto l'amputazione di una mano. Attivato nel frattempo il servizio di bus sostitutivi per la tratta Eur Magliana-Laurentina, sospesa momentaneamente da Atac.